Kurt e Courtney insieme per un nuovo album e un tour

Intendiamoci, stiamo parlando di Kurt Vile e Courtney Barnett che hanno annunciato un tour nordamericano in cui suoneranno i pezzi dal nuovo album in collaborazione che dovrebbe uscire quest’anno via Mom & Pop, Matador, Marathon Artists, and Milk!

Il disco è stato registrato in 8 giorni. Entrambi erano ammiratori l’uno del lavoro dell’altro, Kurt dice di amare Depreston e la Barnett Smoke Ring.

Intanto Kurt Vile ha annunciato anche una data a Milano il prossimo 7 Novembre al Giardino della Triennale. Senza Courtney però. Ci accontenteremo.