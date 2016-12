Ogni volta che ci apprestiamo a chiudere l’anno siamo letteralmente invasi da classifiche, i migliori album, i migliori film, i morti più importanti, il personaggio e la parola dell’anno – Trump e la post-verità, per esempio, sarebbero ottimi candidati.

In redazione abbiamo deciso di votare invece la classy-fica e il classy-fico 2016, i fichi di classe dell’anno. Ecco a voi i risultati:

Il classy-fico 2016 è Enrico Mentana:

Eroe incontrastato di questa classifica, al primo posto troviamo Enrico Mentana. Le sue maratone televisive per seguire in tempo reale i risultati delle presidenziali statunitensi e del referendum costituzionale ci hanno accompagnato nella buona o nella cattiva sorte. Il pacato sarcasmo con cui risponde alle provocazioni (o “blasta la gente“) sulla pagina Facebook da lui stesso curata ha accompagnato le nostre giornate, e il termine “webete” da lui coniato ci ha fatti sognare.

Secondo posto per Slavoj Žižek

Mentre il mondo restava con il fiato sospeso per la vittoria di Donald Trump, Slavoj Žižek ci narrava di quanto essa fosse invece un’opportunità per la sinistra mondiale e per la rivoluzione. Restiamo in attesa del sussulto della sinistra Žižek, per ora qui arrivi secondo.

Terzo e quarto posto per Alberto Angela e Shia LeBeouf

Uno degli uomini più amati dalle italiane resta il nostro Alberto Angela, e,anche in questo faticoso 2016 riesce a ritagliarsi un terzo posto. Sogno proibito per notti di mezza estate a passeggio per le rovine di Roma e Babilonia.

Il nostro punk da classifica è invece Shia LeBeouf, che anche nel 2016 non si è fatto mancare una rissa da concerto.

La classy-fica 2016 è Alicia Viklander

Nel 2016 la svedese Alicia Viklander si è portata a casa il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di Gerda Wegener nel film del 2015 The Danish Girl. Agli onori delle cronache anche per la relazione con Michael Fassbender, la premiamo anche noi soprattutto per le doti da classy fica.

Secondo posto per Emma Stone

Bisogna dire che alla redazione piacciono le rosse, ogni anno ne esce fuori qualcheduna, questa è la volta di Emma Stone.

A sorpresa una nomination per Manuel Agnelli a X Factor

Non riesce a entrare nei fichi di classe ma sfonda le porte delle fiche di classe il nostro eroe degli Afterhours passato agli onori delle cronache in questo 2016 come giudice di X Factor.

E chiudiamo con Kristen Stewart…

…che entra last minute in classifica grazie al video di Ride ‘Em On Down dei Rolling Stones.