La psichedelia primordiale dei Primal Scream all’acieloaperto | Le foto del concerto

Torniamo all’acieloaperto dopo l’incredibile live di Devendra Banhart per assistere al concerto dei Primal Scream, di nuovo nell’incantevole Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. La band di Glasgow presenta per la prima volta dalla sua uscita Chamosmosis l’ultimo album arrivato dopo un’attesa di tre anni e la scomparsa di Robert Young, chitarrista attivo nella band dagli esordi fino al 2006. Show eccelso, psichedelia e rock che si rincorrono, vi mostriamo le foto di uno dei concerti più interessanti fino a questo punto dell’estate.

Gli appuntamenti dell’acieloaperto continuano, con Trentemoller, Cigarettes After Sex, Daughter e The Wailers. Prendete un biglietto per la Romagna, non ve ne pentirete.