È la settimana del Primavera Sound di Barcellona

Okay, Frank Ocean ha annullato il suo live al Primavera Sound Festival di Barcellona, con tanto di scuse per il last minute, però ve la sentite davvero di essere tristi – o chiedere rimborso – solo per questo? Il festival di Barcellona si prepara ad accogliere anche quest’anno appassionati da tutto il mondo con un programma che scalza via ogni polemica. Qualche motivo per cui il Primavera Sound continua a vincere lo elenchiamo qui sotto. A voi non resta che salutare al meglio la settimana del Primavera e restare carichi.

Line up

Come al solito ci troviamo di fronte a un cast stellare: dagli Arcade Fire a Bon Iver, dai Magnetic Fields a Van Morrison, dai The xx ai Broken Social Scene, la scommessa del Primavera è non solo quella di puntare sugli headliner ma anche quella di dare un’occhiata a un panorama di nomi in erba che potrebbero farvi letteralmente innamorare di loro.

Così quest’anno accanto ai grandi nomi, trovate suoni freschi come Badbadnotgood, Whitney, Mitski, Priests, e l’occasione di vedere dal vivo Angel Olsen, Kelly Lee Owens, Japandroids e Aphex Twin.

I palchi

Muoversi da un palco all’altro, studiare le coincidenze, gli orari, migrare da una zona all’altra e da un suono all’altro: lo spirito del Primavera va incontro agli amanti della musica. Per questo ci piace.

Così anche quest’anno troverete il palco di Pitchfork, con la sua proposta, o il Ray-Ban e l’adidas Original. Fino ai grandi stage che accoglieranno i grandi live.

Primavera Bits

Già lo scorso anno avevamo potuto godere dello spazio Beach Club, area adiacente al Parc del Forum dedicata alla musica elettronica e alla club culture, ma quest’anno l’offerta raddoppia. L’area riservata all’elettronica quest’anno si chiamerà Primavera Bits – aperta da giovedì 1 a sabato 3 Giugno -, sarà più grande e offrirà una proposta musicale incentrata sull’elettronica, in un’area contigua all’ormai mitico Parc del Fòrum, in collaborazione con il comune di Sant Adrià de Besòs. Un programma che raggiunge le 18 ore al giorno, senza pause.

Tanti i nomi che vedremo passare quest’anno sui palchi: dal cantante e tastierista degli Hot Chip Alexis Taylor, ai Kiasmos (DJ set), e ancora !!! (Chk Chk Chk), Sinkane e Patrick Codenys. Aspettare la notte sarà un piacere, perché nello spazio verrà allestito un sistema di luci LED colorate in grado di creare un’atmosfera che già ci incuriosisce.

Primavera Pro

Primavera Pro è l’incontro per i professionisti dell’industria musicale organizzato dal Primavera Sound, che avrà luogo dal 31 maggio al 4 giugno presso il Centro de Cultura Contemporánea di Barcellona (CCCB), riunirà in questa sua ottava edizione un vasto gruppo di artisti di culto dalla carriera decennale, che racconteranno i dettagli della loro grande esperienza in questo settore in continua mutazione.

Red Bull Tv

Grazie a Red Bull TV anche quest’anno potremo vedere in diretta streaming grandi festival, con tanto di concerti live e dietro le quinte come interviste e storie. In diretta su RED BULL TV dal 1 al 3 Giugno quest’anno potremo godere anche del Primavera Sound di Barcellona. Imperdibile anche a distanza.

E infine c’è l’edizione di Porto

Il NOS Primavera Sound è l’edizione portoghese del Primavera Sound, e anche lì l’offerta è altissima: da Nicolas Jaar agli Arab Strap, e ancora Bon Iver, Cigarettes After Sex, Sampha, Flying Lotus, Swans, Tycho. Vi è già venuta voglia di partire? Dall’8 al 10 Giugno Porto vi aspetta, per bissare Barcellona.