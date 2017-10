La versione country di Father John Misty

Insieme ai tanti bei dischi usciti in questi giorni arrivano anche le cinque migliori uscite di questa settimana appena trascorsa.

1) FATHER JOHN MISTY – PURE COUNTRY

Joshua Tillman torna con questo nuovo grande singolo a distanza di sei mesi dal rilascio di Pure Comedy. Pure Country è una fantastica sperimentazione acustica lunga oltre sette minuti, e una reinterpretazione in chiave country del brano Pure Comedy.

2) HAMILTON LEITHAUSER FEAT. ANGEL OLSEN – HEARTSTRUCK (WILD HUNGER)

Nuovo singolo anche per Hamilton Leithauser, un featuring del tutto inedito con una grande come Angel Olsen. Sicuramente è molto bello vedere due tra i più grandi artisti di questo 2017 duettare nello stesso pezzo.

3) PORCHES – COUNTRY

Dopo un anno dalla pubblicazione del secondo disco Pool, ecco una nuova bella uscita dal progetto synth-pop americano. Anche in questo caso però non si sa ancora se c’è un nuovo album all’orizzonte.

4) ST.VINCENT – PILLS

In questi giorni si parla solo di lei e del suo attesissimo nuovo disco uscito tre giorni fa, e forse è anche giusto così. Lunedì scorso è uscito questo estratto, il terzo in ordine dopo Los Ageless e New York.

5) JULIEN BAKER – TURN OUT THE LIGHTS

A chiudere c’è la nuova chicca di Julien Baker, che ultimamente non sta sbagliando un colpo con i suoi nuovi brani. Turn Out The Lights è title track del nuovo disco in uscita il 27 ottobre, nonché il secondo singolo dopo Appointments.