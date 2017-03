L’albergo di Banksy in Palestina con colonna sonora dei Massive Attack

Si chiamerà The walled off hotel l’albergo che entro la fine del mese sarà inaugurato a Betlemme dall’artista Banksy, sorgerà al fianco del muro che separa Israele e Palestina, tanto che si parla già di “the worst view in the world“. Ovviamente all’interno troverete il genio espressivo di Banksy liberarsi nell’arredamento dell’hotel. Inoltre l’albergo si propone di diventare anche un vivo centro di scambio e di promozione dell’arte, ospiterà infatti mostre di artisti locali di tanto in tanto.

Ci sarà anche un piano bar, aperto anche a persone che non alloggiano nell’hotel, visitatori e curiosi, con un piano automatico che riproduce canzoni di Massive Attack, Nine Inch Nails, Red Hot Chilli Peppers e Hans Zimmer. Un altro indizio alla strana teoria che collega l’identità dell’artista a quella di 3D dei Massive Attack?

Comunque sia, se vi andasse di prenotare una stanza i prezzi partono dai 30 euro al giorno, e le prenotazioni sono già aperte qui.