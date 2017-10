L’album antologico degli Afterhours per i 30 anni di carriera

30 anni di carriera, ci pensate? Gli Afterhours e la loro musica accompagnano il nostro paese da un bel po’ di tempo – possiamo dire che sono una band ormai storica. E allora un album antologico che ripercorre la loro carriera è proprio quel che ci vuole per onorare un gruppo che sul palco e per la musica italiana ha dato tanto, senza mai risparmiarsi.

Il disco si chiama Foto di Pura Gioia, in copertina gli occhi di un bambino armato (sì, è Manuel) ci fissano. Uscirà il prossimo 17 Novembre per la Universal Music Italia: 76 tracce che ripercorrono i 30 anni di carriera della band di Manuel Agnelli. Un trentennale tutto da festeggiare, che si chiuderà con l’attesissima data del prossimo anno al Mediolanum Forum di Assago. Il 10 Aprile 2018 infatti gli Afterhours suoneranno dal vivo per festeggiare questi 30 anni (biglietti in vendita da giovedì 2 Novembre su ticketone.it).

Per ora possiamo già gustare il singolo che anticipa l’album. Si tratta di Bianca, storico pezzo degli Afterhours, che vede il feat. di Carmen Consoli nel brano. Manuel Agnelli ha commentato così la scelta della Consoli: «Gli Afterhours e Carmen Consoli, negli anni, hanno percorso strade diverse ma parallele, hanno condiviso parte di un’esperienza musicale e una visione comune della musica. Era ora che finalmente si incontrassero sul piano comune della canzone d’autore».

E allora buon ascolto, e per altri trent’anni.