L’album perduto di Neil Young dovrebbe uscire quest’estate

Nel 1976 Neil Young registrò Hitchhiker all’Indigo Ranch Studios di Malibu, un disco collezione di nove canzoni acustiche in solo. Quell’album però non è mai uscito fuori.

Ora pare che il momento di ascoltarlo sia finalmente arrivato: Hitchhiker dovrebbe uscire quest’estate, secondo alcuni rumor il prossimo 14 Luglio, e ci sarebbe già la copertina del disco (a cura di Gary Burden).

Circola anche una tracklist, che potete vedere qui sotto.

01 “Powderfinger”

02 “Hold Back The tears”

03 “Human Highway”

04 “Hitchhiker”

05 “Ride My Llama”

06 “Lookout For My Love”

07 “Lotta Love”

08 “Fontainebleau”

09 “Campaigner”

Intanto la title-track era già uscita fuori ai tempi del disco La Noise del 2010. Ora la aspettiamo in versione originale anni Settanta.