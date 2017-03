L’amica geniale di Elena Ferrante diventerà una serie tv diretta da Saverio Costanzo

Da tempo si rincorrevano le voci su un adattamento della tetralogia di Elena Ferrante (L’Amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta) in forma di serie tv. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità attraverso un’intervista rilasciata dal regista Saverio Costanzo al New York Times.

Il successo della scrittrice napoletana, pubblicata in Italia dalle Edizioni e/o, ha nel tempo guadagnato proporzioni inimmaginabili anche grazie al vero innamoramento che c’è stato in terra americana e al mistero sulla reale identità dietro il nome che l’autrice usa per pubblicare i suoi romanzi. Un’identità che non sembra interessare affatto a Saverio Costanzo (tra i suoi film Private, In memoria di me, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts ma anche la serie, remake italiano, di In Treatment) che scriverà anche la sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci (oltre ovviamente alla stessa Ferrante). La serie, composta di 4 stagioni per un totale di 32 episodi da 50 minuti l’uno, sarà prodotta dalla Rai insieme a Fandango e Wildside, quest’ultima già dietro l’incredibile successo di The Young Pope.

Previsti per questi giorni i primi casting, mentre per la prima stagione dovremo aspettare l’autunno del 2018.