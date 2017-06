Lars Rock Fest: il festival che ti porta gratis i Gang Of Four sul palco

Il Lars Rock Fest compie sei anni, e per l’occasione si mette in tiro nei giardini pubblici di Chiusi (SI) dal 7 al 9 Luglio per un festival a ingresso gratuito. Oltre ai concerti sarà anche allestito un mercato del vinile per gli appassionati di musica, e attività legate ai fumetti e all’illustrazione. Naturalmente, visto che siete in Toscana, il festival non mancherà occasione di servirvi piatti tipici della zona.

Quest’anno gli headliner confermati sono tre band: il 7 Luglio i mitici Gang Of Four in data unica italiana, l’8 è la volta dei Public Service Broadcasting e il 9 quella degli Austra. E poi diversi i nomi del panorama italiano, dagli In Zaire a Wrongonyou, da His Clancyness ai Warias.

Di seguito il programma completo.

LARS ROCK FEST 2017

3 days of Love & Music

7-8-9 LUGLIO

GIARDINI PUBBLICI – CHIUSI (SI)

INGRESSO GRATUITO

VENERDI’ 7 LUGLIO

GANG OF FOUR – DATA UNICA ITALIANA

+ M!R!M | Havah

Campfire Stage aftershow

Girless

SABATO 8 LUGLIO

PUBLIC SERVICE BROADCASTING

+ In Zaire | Warias

Campfire Stage aftershow

Blanket Fort

DOMENICA 9 LUGLIO

AUSTRA

+ Wrongonyou | His Clancyness

Campfire Stage aftershow

Jm