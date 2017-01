Le 5 nuove uscite della settimana 02/08 – 08/08

Dopo una fine di dicembre povera di nuove uscite, riprendiamo la nostra rubrica con delle grosse sorprese da ascoltare chiusi in casa per combattere il gelo di questi giorni. Le trovate come al solito di seguito, ce n’è per tutti i gusti.

1) THE XX – SAY SOMETHING LOVING

In attesa dell’uscita del terzo album in studio annunciata per il 13 gennaio, lunedì scorso il trio britannico ci ha mostrato questo secondo estratto da esso (dopo il precedente Hold On): il brano si basa su di una struttura ritornello – strofa – ritornello dove si alternano alla perfezione le voci di Romy Croft e Oliver Sim, creando come risultato una melodia molto orecchiabile e facile da memorizzare già dal primo ascolto.

2) THE SHINS – NAME FOR YOU

Altro grande disco che uscirà prossimamente è Heartworms degli Shins, anche se in questo caso per poterlo ascoltare bisogna aspettare il 10 marzo. Intanto però, la band statunitense ha rilasciato questo nuovo singolo, una deliziosa chicca indie pop/rock che sembra promettere bene riguardo l’intero lavoro.

3) BONNY DOON – I SEE YOU

I Bonny Doon sono una band di Detroit (con una pagina Facebook di soli 371 likes) che qualche giorno fa ha fatto uscire questa fantastica ballata pop-folk che ha colpito positivamente persino Stereogum e Pitchfork. L’ascolto è vivamente consigliato, basta cliccare qui sotto.

4) ELLIOTT SMITH – I FIGURED YOU OUT

Questa settimana ci ha regalato anche un grande salto nel passato: Elliott Smith è tornato a farsi sentire a distanza di quasi 14 anni dalla sua morte con una nuova versione di I Figured You Out, che originariamente era un featuring con Mary Lou Ford inserito nell’album del ’96 Martian Saints della cantautrice americana. Il brano sarà contenuto nella raccolta Either/Or: Expanded Edition, anch’essa out il 10 marzo.

5) BANANA – BANANA C

Dopo questa doppietta di sano folk/lo-fi, chiudiamo la lista con un’ uscita che di sano ha ben poco: Banana è il nuovo progetto di Cate Le Bon e Josiah Steinbrick (produttore dell’ultimo album Crab Day della cantautrice gallese) e Banana C è il loro primo prodotto in assoluto, una sperimentazione totalmente strumentale fatta di tastiera, basso, xilofono e strumenti a fiato che come risultato da un pezzo decisamente fuori dal comune.