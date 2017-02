Le 5 nuove uscite della settimana: i Blondie tornano a sorpresa

Anche nella scorsa settimana le grandi novità non sono certamente mancate: troviamo non solo nuovi singoli di album già pubblicati, ma anche ritorni di grandissimi artisti che non sentiamo da un bel po’.

1) BLONDIE – FUN

A 71 anni suonati Debbie Harry e compagni non smettono di stupire: con questo nuovo pezzo, infatti, i Blondie sembrano voler mostrare come anche dopo aver superato i 70 si possa scrivere canzoni disimpegnate che parlano di puro divertimento e trasgressione. Il brano ovviamente è incluso nel nuovo album della band intitolato Pollinator, fuori il 5 maggio.

2) THE KILLS – WHIRLING EYE

Dopo aver sfornato grandi singoli come Siberian Nights e Doing It To Death, il duo americano continua a rilasciare nuovi brani: la scorsa settimana è stata la volta di Whirling Eye, ultima traccia di Ash & Ice, per la quale la regista britannica Sophie Muller ha girato un fantastico videoclip a 360 gradi.

3) THE MAGNETIC FIELDS – ’81 HOW TO PLAY SYNTHESIZER

La band statunitense di Stephin Merritt è finalmente tornata in scena a distanza di quasi cinque anni dall’ultimi lavoro Love At The Botton Sea. Il nuovo disco 50 Song Memoir uscirà il prossimo 10 marzo, ma intanto possiamo già gustare questo primo estratto.

4) ANIMAL COLLECTIVE – KINDA BROTHERS

Nuovo pezzo anche per loro nella scorsa settimana, un’ ottima miscela tra elettronica sperimentale e influenze tribali che va a creare un sound alquanto innovativo per la band statunitense.

5) SUMMER MOON – HAPPENING

Altra grande novità di questa lista è questa chicca del nuovo progetto fatto nascere dal bassista degli Strokes Nikolai Fraiture. Il componente della band newyorkese in questo pezzo sembra un po’ emulare la voce di Julian Casablancas, anche per quanto riguarda gli effetti elettronici al microfono che ricordano vagamente quelli usati dal suo collega cantante.