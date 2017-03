Le 5 nuove uscite della settimana: tornano Alt-J e Dandy Warhols

Febbraio ci ha sicuramente regalato tante belle sorprese e tante conferme rassicuranti, alcune delle quali anche provenienti dalla nostra penisola. Tuttavia la buona musica non finisce qui, e queste prime grandiose uscite di marzo lo dimostrano a pieno.

1) FATHER JOHN MISTY – TOTAL ENTERTAINMENT FOREVER

Dopo aver già pubblicato ben tre singoli dal suo ultimo lavoro Pure Comedy, Joshua Tillman non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi e l’altro ieri ci ha lasciato anche questo quarto estratto suonandolo al Saturday Night Live.

2) THE DANDY WARHOLS – THICK GIRLS KNOCK ME OUT (RICHARD STARKEY

Altro bellissimo pezzo della settimana scorsa, una bomba di chitarre distorte che rispetta lo stile originale della band. Non sappiamo ancora se si tratta di un singolo contenuto in un nuovo ipotetico album, ma lo speriamo vivamente.

3) THE DRUMS – BLOOD UNDER MY BELT

A quasi tre anni dal rilascio di Encyclopedia la band indie rock statunitense ha annunciato l’uscita del loro quarto disco in studio che si chiamerà Abysmal Thoughts, fuori il prossimo 16 giugno. Questo primo estratto è dotato di un sound molto vivace, con tastiere accese accompagnate da giri di basso post-punk che danno come risultato un pezzo davvero ben riuscito.

4) ALT-J – 3WW

Eccoli qui i protagonisti della scorsa settimana: qualche giorno fa Joe Newman e compagni hanno pubblicato un video molto strano che sembrava avere l’intenzione di annunciare qualcosa di nuovo. E infatti proprio ieri è uscito questo pezzo, il primo estratto dal nuovo album Relaxer che uscirà a giugno.

5) THE FLAMING LIPS – THERE SHOULD BE UNICORNS

Chiudiamo la lista con questo inedito dei Flaming Lips, che dopo la collaborazione con Miley Cyrus sembrano essersi parzialmente riscattati. There Should Be Unicorns è la terza traccia di Oczy Mlody, il diciottesimo lavoro della band uscito lo scorso 13 gennaio.