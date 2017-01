Le 5 nuove uscite della settimana: tornano Arcade Fire e Gorillaz

Finalmente anche il gelo dirompente delle ultime settimane sta andando via, ma mentre se ne va ci lascia delle meravigliose sorprese che davvero non ci aspettavamo, non solo estere ma anche provenienti dal nostro stivale.

1) GORILLAZ FEAT. BENJAMIN CLEMENTINE – HALLELUJAH MONEY

I quattro eroi a cartone animato sono finalmente tornati in scena a distanza di 6 anni dall’ultimo disco The Fall. Il pezzo in questione è il primo singolo estratto dal prossimo album (di cui non si sa né il nome né la data di uscita) e il featuring con Benjamin Clementine ci fa pensare ad una possibile svolta verso la black music da parte di ­2D e compagni.

2) MOBY & THE VOID PACIFIC CHOIR – ERUPT & MATTER

Dopo aver pubblicato circa un mese fa These systems are failing Moby e la sua band tornano a rilasciare nuovi singoli di protesta sociale. Questa volta è il turno delle varie estremità di destra di tutto il mondo, e infatti nel videoclip possiamo trovare i vari personaggi destroidi del momento tra cui il nostro amato Matteo Salvini.

3) ARCADE FIRE – I GIVE YOU POWER

Il più importante ritorno della scorsa settimana è sicuramente loro: il nuovo pezzo degli Arcade Fire è una bomba e fa ben sperare in attesa di nuove uscite, inutile aggiungere altro perché basta ascoltare e godere.

4) CUT – TOO LATE

Adesso è il turno di una miscela made in Italy tra punk e stoner che ricorda vagamente lo stile dei primi Queens of the stone age, soprattutto per quanto riguarda il cantato alla Josh Homme di Ferruccio Quercetti. Il nuovo album della band bolognese sarà out il prossimo 20 febbraio.

5) JULIE’S HAIRCUT – SALTING TRACES

Sempre restando nella nostra penisola, degno di nota è anche l’ultimo singolo dei modenesi Julie’s Haircut di Luca Giovanardi, i quali a febbraio rilasceranno un nuovo disco intitolato Invocation and ritual dance of my demon twin.