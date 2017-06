Le calde giornate di OKNOTOK dei Radiohead

Fa caldo. Forse a qualcuno di voi è chiaro che è giunta l’estate e tutta la sua afa. Per fortuna un po’ di freschezza ce la portano i Radiohead, che tornano festeggiando l’anniversario di OK Computer con la ristampa OKNOTOK.

Uscirà il 23 giugno (cfr. domani!) in CD e vinile da 180 grammi e conterrà le tracce originali dell’album, 8 b-sides e le registrazioni in studio originali di I promise, Lift e Man of war. Proprio di quest’ultima traccia inedita oggi i Radiohead hanno condiviso il nuovo video, che potete vedere qui sotto.

La ristampa inedita è dedicata all’ex moglie di Thom Yorke, Rachel Owen, scomparsa nel 2016 dopo una lunga battaglia contro il cancro. «Questa ristampa è dedicata alla memoria di Rachel Owen (1968-2016). Speriamo che tu stia bene, grazie per averci ascoltato», si legge sul retro della ristampa.

Attendiamo intanto il live di Yorke con Greenwood il prossimo agosto a Macerata.