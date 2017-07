Vinci 2 biglietti per il concerto de Le luci della centrale elettrica a Ferrara sotto le stelle

Mercoledì 19 luglio Le luci della centrale elettrica tornano dove tutto è iniziato, suonando nella magica cornice di Cortile del Castello Estense del Ferrara sotto le stelle per la data unica italiana del loro tour. Nella nostra Guida ai migliori festival italiani, abbiamo parlato del Ferrara sotto le stelle come uno degli appuntamenti immancabili dell’estate italiana, ormai un vero e proprio classico.

E come ogni anno, il cartellone della rassegna non ha tradito le attese: le date uniche italiane di Alt-J e Agnes Obel, il ritorno di una vecchia conoscenza come i Fleet Foxes, e poi ancora White Lies, Thegiornalisti. La magia delle stelle sopra di voi, nessuna legge morale dentro di voi, solo una voglia matta di divertirsi.

In collaborazione con la rassegna di cui quest’anno siamo partner, vi daremo da oggi la possibilità di vincere dei biglietti per i concerti del Ferrara sotto le stelle.

Vasco Brondi presenterà il nuovo album, Terra, uscito lo scorso marzo per La Tempesta Dischi. Non vediamo l’ora di andare a trovarlo e sentirlo suonare dal vivo, a dieci anni dal suo esordio.

In collaborazione con il Ferrara sotto le stelle vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live de Le luci della centrale elettrica

Nato a Verona nell’84, ma trasferitosi prestissimo a Ferrara, Vasco Brondi ha debuttato nel 2008 con Canzoni da spiaggia deturpata, sotto l’occhio attento di Giorgio Canali, e da lì non si è più fermato. Terra è il quinto album del cantautore, che torna dopo tanti anni nella sua Ferrara a presentarlo. Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

In Cara catastrofe, brano presente in Per ora noi la chiameremo felicità del 2010, Brondi (al minuto 1:16 del video) fa accenno al titolo di un libro di uno scrittore emiliano, di chi si tratta?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Luci della centrale elettrica“. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 12 luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!