L’inedito dei Radiohead tutto da ascoltare

Finalmente possiamo ascoltare un inedito dei Radiohead, I Promise, una delle tre tracce che uscirà il prossimo 23 Giugno con il disco OKNOTOK, la riedizione di OK Computer che festeggia l’anniversario dei 20 anni dell’album. OKNOTOK comprenderà il disco rimasterizzato, 8 B-sides e le tre tracce inedite, tra cui questa I Promise (le altre due sono Man of War e Lift).

Intanto vi ricordiamo che potete partecipare alla nostra call per festeggiare l’anniversario di OK Computer, raccontando il disco, uno dei brani che lo compongono o un piccolo frammento: qualsiasi cosa vi leghi a OK Computer dei Radiohead. Potete scrivere, disegnare, comporre un assolo, scattare una foto: sfrenate la fantasia (qui: lindiependente@gmail.com). Inoltre su Instagram grazie all’hashtag #indiecall potete partecipare velocemente con foto e video bypassando l’email. I migliori contributi verranno raccolti e pubblicati.

Qui sotto intanto godetevi il singolo.