Guida ai luoghi di Club to Club 2017

La nuova perla di Torino si chiama Officine Grandi Riparazioni, il complesso ottocentesco trasformato in un polo per la ricerca e la diffusione della cultura contemporanea. Un lavoro imponente fatto di mille giorni di lavoro, a due passi dalla stazione di Porta Susa, dai toni post-industriali che si rimettono in moto, dopo l’inaugurazione con Moroder e Chemical Brothers, con il day 2 (Kamasi Washington, Powell, etc..) e le esibizioni 3D della discografia dei Kraftwerk che chiuderanno il festival. Il quartiere Cenisia è un cantiere aperto da anni, su cui un’intensa riqualificazione urbana sta agendo come propulsore per rivalutare una zona fatta soprattutto per essere vissuta di giorno. Si trovano ancora le piole in cui tornare alla tradizione e nella zona compresa fra via Monginevro – Ferrucci è possibile trovare il proprio posto pre-concerto o per l’aperitivo dopo una delle mostre presenti alle OGR e, poco più oltre, alla Gam dedicata all’arte moderna.

Must see: Like a Moth to a Flame| Must eat: piatti esotici del Bariolé (€ – €€) | Must drink: Pastis al Pastis