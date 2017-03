Secondo nome rivelato dal TOdays Festival, che anche ieri in pagina lanciava un indovinello misterioso per rivelare la lineup del festival torinese. Dopo Pj Harvey anche Mac DeMarco salirà sul palco del festival, lo stesso 25 Agosto. E sono in arrivo altri nomi.

E allora buona follia à la DeMarco a tutti, ci vediamo al TOdays!

VENERDÌ 25 AGOSTO 2017 con PJ Harvey + guests

Ingresso 25 euro + d.p.

