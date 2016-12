Il meglio dei talenti europei all’Eurosonic Noorderslag

Se vi andasse di inaugurare il nuovo anno con un bel festival forse l’Eurosonic Nooderslag potrebbe fare al caso vostro. Dall’11 al 14 di Gennaio Groningen, in Olanda, ospiterà oltre 350 artisti per una quattro giorni votata al meglio della musica europea, dal folk all’hip hop.

Inoltre ogni anno l’Eurosonic seleziona un paese e i suoi migliori talenti da presentare al pubblico: il 2017 è l’anno del Portogallo, con nomi come Best Youth, DJ Firmeza, Dj Ride, First Breath After Coma, Gisela João, Glockenwise, e tanti altri. Qui trovate altre informazioni sulla line up completa del cast portoghese.

Così l’Eurosonic Noorderslag diventa un appuntamento irrinunciabile per scoprire il meglio della nuova musica europea da tutti i paesi. Ogni anno il festival attrae oltre 4000 delegati professionali, rappresentanti dei diversi paesi europei, con un programma ricchissimo di concerti, dj-set, show e conferenze. Quest’anno ci saremo anche noi a raccontare il festival.

Tra i nomi che vedremo esibirsi quest’anno e che consigliamo ci sono Anna of the North (gb), Anna Meredith (gb), Best Youth (pt) e Roosevelt (de). La line-up completa la trovate sul sito.

Prezzi

Intero Noorderslag: € 72,50 (sold out)

ESNS Passe-partout: € 137,50 (sold out)

Eurosonic Mercoledì: € 25

Eurosonic Giovedì e Venerdì: € 70

Noorderslag YUNG! Ticket € 25