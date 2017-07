Mish Mash Festival, la piccola realtà siciliana che ha voglia di crescere

Mishmash significa miscuglio, fusione, contaminazione ed è questo il motore da cui parte la seconda edizione del Festival musicale che si terrà il 5 e il 6 agosto, a Milazzo (ME), e che vedrà esibirsi alcuni degli artisti emergenti più acclamati nel panorama musicale nazionale.

Clap! Clap, Canova, Giorgio Poi, I Camillas, Gazzelle, Colombre, Jolly Mare, VeiveCura, Carl Brave x Franco 126 sono i nomi proposti dall’Associazione Culturale Mosaico per la seconda attesissima edizione del Mish Mash Festival. E se di guazzabuglio si tratta non si può non parlare del meraviglioso Complesso Monumentale di Milazzo, noto come il “Castello”, sorto in età normanna su antichi insediamenti greci, romani, bizantini e musulmani, che farà da suggestiva cornice per tutte le esibizioni del Festival, che resterà aperto al pubblico dalle 18.30 (apertura cancelli) alle 02:30.

Per i due giorni del Mish Mash, l’Associazione Culturale Mosaico ha deciso di adottare la stessa formula dello scorso anno: aperitivo, dj set, installazioni durante la prima parte della serata (fino alle 22:00), seguiti dalle esibizioni serali che si susseguiranno durante tutta la notte.

Ma il Mish Mash non è solo musica, ma anche arte, spettacoli, danze, infatti, durante i due giorni del Festival sarà possibile visitare le installazioni organizzate dal gruppo dell’Inumani, che esporranno preso la Cripta del Duomo Antico, mentre il Piazzale del Duomo sarà riservato al Collettivo Flock a cui si aggiungono le numerose mostre organizzate dagli artisti: Alessio Ancillai, Alessio Barchitta, Fabrizio Cicero e Orazio Coco.

Venerdì 4 agosto, Data Zero del Mish Mash, sarà possibile ascoltare gratuitamente, presso l’Ex Pescheria di Barcellona Pozzo di Gotto, i live di Gomma e La Banda del Pozzo. Il Monastero delle Benedettine sarà, invece, la meravigliosa cornice che accoglierà il live di Andrea Normanno e di Be a Bear, rispettivamente il 5 e il 6 agosto.

Per i non autoctoni e per gli amanti di Festival estivi sarà possibile pernottare presso il camping Cirucco Village e l’albergo Esperia che, per l’occasione, hanno scelto di proporre un pacchetto conveniente per tutti i visitatori del Mish Mash.

Che dire un Festival musicale e culturale, dove un potpourri di generi, di facce e di persone si scambieranno pareri, opinioni e sorrisi. Arte, musica e bellezza per un’estate tutta da iniziare, allora non ci resta che augurare un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi dell’Associazione Culturale Mosaico che speriamo, per quest’anno, raddoppino le presenze (2.000 lo scorso anno).

Il Mish Mash è una piccola realtà che vive e sopravvive con l’aiuto di tutti e noi non possiamo fare altro che esserci.

(a cura di Rossella Giordano)