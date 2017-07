Morrissey cancella le date in Italia dopo la lite a Via del Corso con un agente

Non smette mai di sorprenderci il nostro controverso cantautore inglese. Dopo l’annuncio delle sette tappe italiane del tour, tra cui quella del 6 Settembre allo Steristerio di Macerata, Morrissey fa marcia indietro e cancella tutte le date a causa di una disavventura a Roma. Morrissey era in capitale per la registrazione di un album, quando un poliziotto gli avrebbe chiesto di esibire i documenti per un controllo, trattenendolo per 35 minuti e puntando una pistola.

“Con psicopatici del genere in giro, non mi sento sicuro in Italia”, avrebbe dichiarato. Inoltre il nipote del cantante, Sam Esty Rayner, ha raccontato a Rolling Stone lo stato d’animo di Morrissey a proposito dell’episodio, parlandone come un deliberato atto di terrore.

Intanto la Polizia di Roma non perde tempo a rispondere alle accuse: Morrissey e il nipote sarebbero stati fermati in auto contromano ad alta velocità su Via del Corso. La richiesta dei documenti avrebbe scatenato poi la dura reazione di Morrissey.

Che dire alla prossima, ma del resto siamo abituati agli annullamenti di Morrissey.