Nella settimana appena trascorsa spiccano gli inediti di Fleet Foxes e Soulwax

Aria di primavera e i nuovi singoli che cominciano a riscaldare l’atmosfera.

1) REAL ESTATE – STAINED GLASS

Venerdì prossimo finalmente potremo ascoltare per interno il nuovo album dei Real Estate In Mind, ma intanto per ingannare l’attesa la band ha pubblicato questo secondo estratto dopo il precedente Darling. Se vi può interessare, di seguito trovate un simpatico tutorial su come imparare a suonare il pezzo postato martedì scorso.

2) FLEET FOXES – THIRD OF MAY/ŌDAIGAHARA

Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo disco Crack-Up per il 16 giugno, i Fleet Foxes ci hanno mostrato il primo singolo estratto da esso: si tratta di un brano lungo quasi 9 minuti che sembra unire due canzoni diverse in un solo pezzo, un po’ come suggerisce anche il titolo stesso.

3) SLEAFORD MODS – MOPTOP

Cercare gli inediti della settimana è anche e soprattutto un piacevolissimo modo per scoprire nuova musica, e quando ieri ho trovato questa chicca degli Sleaford Mods mi sono subito messo ad approfondirli scoprendo addirittura un featuring con i Prodigy di cui non ero a conoscenza. È un duo davvero interessante di musica elettronica molto spinta verso il punk e con un cantato alquanto veloce.

4) SOULWAX – MISSING WIRES

In attesa del 24 marzo, giorno in cui potremo gustarci per intero il nuovo lavoro From Deewee, anche i fratelli Dewaele hanno fatto i bravi lasciandoci questo piccolo antipasto delizioso che già dal primo ascolto riesce a mettere facilmente l’acquolina in bocca.

5) LOCAL NATIVES – DARK DAYS

Chiudiamo la lista con il quinto singolo estratto da Sunlit Youth, terzo album in studio di Taylor Rice e compagni. Il brano ovviamente non è una vera e propria sorpresa in quanto abbiamo già avuto l’occasione di scoprirlo a settembre dello scorso anno quando uscì il disco, ma siamo comunque molto contenti che sia uscito anche come singolo perché è sicuramente uno dei più validi.