Stasera Nicolas Jaar presenterà il nuovo album Ambient a New York

Nel 2017 i modi per lanciare un nuovo album sembrano infiniti. Nicolas Jaar ha deciso di presentare il nuovo LP Ambient in un locale di New York durante un’esibizione dal vivo. Lo ha annunciato lo stesso Jaar in un post su Facebook. Il locale è il The Kitchen di Manhattan a New York, e il disco potrà essere ascoltato in anteprima proprio stasera, in uno dei due intensi set che promette dal vivo Jaar.

Intanto noi lo attendiamo al Club To Club Festival di Torino, curiosi di sapere cosa inventerà ancora.