Norwegian Blues di Levi Henriksen: un romanzo sulla fiducia e la musica

Iperborea editore pubblica (traduzione di Giovanna Paterniti) Norwegian Blues di Levi Henriksen, scrittore, giornalista e musicista norvegese. È un romanzo nel quale gli equilibri che conosciamo all’inizio si scompongono e si rigenerano, mentre le esistenze di tutti i protagonisti si evolvono, proprio quando nessuno lo crede possibile. La passione per la musica, la dirompenza della bellezza, la lungimiranza e la fiducia di un essere umano talentuoso verso un altro altrettanto dotato sono motivi fondanti della trama narrativa, che si snoda a colpi di frasi sul vivere e lo stare al mondo, come questa:

“Se davvero non tutto il male vien per nuocere, vale anche il contrario, e la vita non è mai un aut aut. Saranno anche i realisti a costruire ponti e strade nel mondo, ma non sono certo loro a spingere gli uomini a percorrerli”

Siamo a Kongsvinger, cittadina norvegese dove l’autore è nato ed ambienta molte delle sue storie. Jim Gystad, voce narrante, è un discografico sulla quarantina deluso e abbastanza annoiato. Un giorno, dopo una notte alcolica, entra in una chiesa di campagna e resta impressionato dalla voce di tre signori. Sono Timoteus, Maria e Tulla Thorsen, fratelli e compositori di musica sacra, con alle spalle diversi successi e una tournée americana. In paese sono una leggenda: a testimoniare il passato ci sono i dischi e le storie personali, tra sfide, relazioni burrascose e rivincite. Jim Gystad veste l’abito dello scommettitore, di quello determinato a puntare su talenti dimenticati. Conosce i tre artisti e li convince ad incidere un nuovo disco, affidandosi alla sua professionalità.

In mezzo a questa parabola narrativa fiorisce soprattutto l’amicizia, terreno fertile per la fiducia e la realizzazione di nuovi progetti. Nel romanzo c’è tantissima musica, il che potrebbe incentivare qualcuno di voi a leggerlo. È un libro piacevole, distensivo, per certi versi avventuroso. Iperborea, attraverso l’autore, dà voce ad un punto di vista sulla musica e sul mercato discografico, ricordandoci che è importante per un produttore riuscire a stupirsi, ad appassionarsi, nonostante il tempo e le mode.