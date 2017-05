E ora il cast dell’IndieRocket Festival di Pescara è ancora più ricco

Dell’IndieRocket Festival di Pescara abbiamo già parlato nella nostra guida ai migliori festival dell’estate italiana, ogni anno all’Ex Caserma di Cocco di Pescara l’estate parte con le marce alte e anche quest’anno il festival adriatico promette bene. Bastava già dare un’occhiata alla line up fin qui annunciata, nomi come Clinic, Dengue Dengue Dengue, Fujiya & Miyagi, Vox Low, Peaking Lights, Arbouretum, Kiki Hitomi, Stèv. Oggi il cast si definisce ancora, e l’IndieRocket diventa sempre più ricco.

Per la giornata conclusiva del 25 Giugno, oltre ai già annunciati Dengue Dengue Dengue!, a esibirsi ci saranno anche El Búho, Umoja, Go Dugong, Ezza, Balera Favela e lo stesso Montoya. Un bel giro dall’elettronica sudamericana dei Dengue Dengue Dengue all’Olanda esotica di Umoja, fino al power trio franco-nigeriano Ezza. Sette progetti provenienti da tre continenti per rappresentare le sonorità delle capitali del mondo. Insomma una proposta affascinante. Non resta che attivare le orecchie e partire.

IndieRocket Festival 2017 | 23, 24, 25 giugno 2017

Parco Ex Caserma di Cocco | Pescara #irf2017

www.indierocketfestival.it / facebook.com/indierocketfestival