Eccoci al dunque, i Queens of the Stone Age annunciano il loro prossimo album Villains, il primo dal 2013. C’è anche un trailer sul nuovo album, prodotto da Mark Ronson, e una piccola anticipazione del primo singolo estratto, Feet Don’t Fail Me. Josh Homme ha recentemente dichiarato che Villains sarà “untempo”. Lo avevamo lasciato a lavorare con Iggy Pop per Post Pop Depression, lo ritroviamo ora coi QOTSA.

Qui possiamo già gustare il trailer del disco in arrivo.