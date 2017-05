Pessima mattina quella che comincia con la morte di Chris Cornell

Ci abbiamo messo un poco per mandare giù la notizia. Questa mattina è arrivata come una doccia ghiacciata, insieme alla domanda del se fosse vero che Chris Cornell fosse scomparso. Era vero.

Chris Cornell ci lascia a 52 anni. Storico leader dei Soundgarden e degli Audioslave, le cause del decesso non sono ancora conosciute. Si sa solo che la sua morte è stata “improvvisa e inaspettata“, come riporta il manager Brian Bumbery. E così, una delle voci del grunge ci lascia, proprio mentre era in tour a Detroit con i Soundgarden: è morto poche ore dopo il live al Fox Theater di Detroit. Ciao Chris, per ora non abbiamo molto da commentare.