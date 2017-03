Pj Harvey al TOdays Festival di Torino il prossimo 25 Agosto

Ieri la pagina Facebook del TOdays Festival ci aveva messo di fronte a un indovinello grazie a una piccola gif, chi sarebbe stato il primo grande nome che avrebbe calcato i palchi del festival torinese? Il gioco è diventato virale, e qualcuno aveva già riconosciuto Pj Harvey.

Oggi la conferma: si tratta proprio di Polly Jean, la Dea torna in Italia e lo fa il prossimo agosto per il TOdays, in data unica italiana. Corriamo sotto palco.

VENERDÌ 25 AGOSTO 2017

Ingresso 25 euro + d.p. Prevendite attive da venerdì 10 marzo.