Populous e Indian Wells: primi assaggi d’estate nell’elettronica made in Italy

Con i primi venti caldi della primavera è naturale che salga la voglia di lasciarsi cullare dai beat elettronici. Così, i nuovi singoli di Populous e Indian Wells cadono proprio a pennello, ci trascinano via e rianimano la nostra ansia di estate.

Il nuovo album di Populous uscirà il prossimo 9 Giugno per Wonderwheel Recordings / La Tempesta, ma possiamo già pregustare il sapore fresco di questo disco grazie al primo singolo, Azulejos (title-track del disco). L’ispirazione è la città di Lisbona (dove è stato prodotto il disco), come si può vedere anche nel bellissimo video di Emanuele Kabu. L’idea di Kabu è quella di rappresentare una sorta di tour nel cuore della città, e ci riesce con animazioni e disegni che evocano Lisbona. Nell’attesa dell’intero album, Azulejos ci regala già un po’ d’estate.

Anche Indian Wells torna con un nuovo singolo, Cascades, come primo assaggio del nuovo album. E anche qui i beat ci trascinano decisamente via. Ci mancava un po’ la calda estate dell’elettronica made in Italy.