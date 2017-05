Il Primavera Sound e altri 7 festival in diretta streaming su Red Bull TV

Grazie a Red Bull TV anche quest’anno potremo vedere in diretta streaming otto grandi festival, con tanto di concerti live e dietro le quinte. Dal Primavera Sound di Barcellona al Roskilde fino al Lollapalooza americano, il cartellone di grandi eventi da vedere in diretta è pienissimo. Oltre ai concerti saranno trasmesse interviste, storie, e collegamenti dal backstage dei festival. Ma andiamo a vedere quali festival potrete seguire quest’anno sulla tv on demand di Red Bull.

PRIMAVERA SOUND – Barcellona, ​​Spagna

In diretta su RED BULL TV dal 1 al 3 GIUGNO

Uno dei festival più attesi dal pubblico è certamente il Primavera Sound di Barcellona, che ha cominciato come piccolo festival indipendente urbano e ora è diventato uno dei festival più importanti e di qualità al mondo. Al solito, anche quest’anno, l’offerta è invidiabile: nella line up nomi come Arcade Fire, The xx, Bon Iver, Frank Ocean, Van Morrison e Aphex Twin, ma anche bei ritorni come quelli dei Magnetic Fields e dei Broken Social Scene. Imperdibile, anche solo a distanza in diretta streaming.

primaverasound.com

BONNAROO MUSIC & ARTS FESTIVAL – Manchester, Tennessee, USA

In diretta su RED BULL TV dal 8 al 11 GIUGNO

Siamo a Manchester, quella nel Tennessee però. Qui comincia la storia del Bonnaroo, che da piccolo festival di proposta del meglio della musica dal vivo, ora è cresciuto fino a diventare una quattro giorni di musica, artigianato, cinema, teatro e tant’altro. La location è una fattoria di 700 ettari del Tennessee, e quest’anno il cast propone: The xx, The Weeknd, Chance The Rapper, Future Island, Glass Animals, e via con tanti altri nomi. Per chi non può andare nel Tenneessee, Red Bull TV è un’alternativa.

bonnaroo.com

DEMON DAYZ – Margate, UK

In diretta su RED BULL TV il 10 GIUGNO

Il festival che si basa fondato dai Gorillaz, che torneranno sul palco per questa intensa giornata. Curato dai fondatori dei Gorillaz Damon Albarn e Jamie Hewlett, il festival fa il suo esordio a Dreamland, un parco divertimenti recentemente restaurato con strutture di intrattenimento degli anni ’20 e installazioni d’arte interattiva, situato nella località balneare britannica di Margate, Regno Unito. Il festival è sold out, non ci resta che la diretta streaming.

demondayzfestival.com

ELECTRIC DAISY CARNIVAL LAS VEGAS – Las Vegas, USA

In diretta su RED BULL TV dal 16 al 18 GIUGNO

Hey Las Vegas, l’Electric Daisy Carnival è in arrivo e promette di fondere l’elettronica con la trance, la trap (!), la dubstep e la techno. Di tutto di più. Questa stupenda celebrazione di tre giorni della cultura della musica da ballo è oggi un fenomeno mondiale, con centinaia di artisti incastonati sullo sfondo di un carnevale di grandi dimensioni su 8 palchi, installazioni d’arte ed esperienze immersive.

electricDaisyCarnival.com

ROSKILDE FESTIVAL – Roskilde, Denmark

In diretta su RED BULL TV dal 28 GIUGNO al 1 Luglio

Il Nordeuropa d’estate è un insieme di grandi festival dopo l’altro, e quest’anno Roskilde conferma questa vocazione. Situato in un campo a 30 km da Copenaghen, Roskilde è attivo dal ’71 ed è il più grande festival di musica e cultura del Nord Europa. Roskilde è anche diventata casa della tecnologia innovativa, con progetti eco sostenibili, arte e cibo. Ogni anno circa 30.000 volontari contribuiscono a rendere il Roskilde Festival l’evento unico che è. Il suo enorme campeggio di 80 ettari apre quattro giorni prima dell’inizio del festival, diventando un evento vero e proprio.

www.roskilde-festival.dk

MONTREUX JAZZ FESTIVAL – Montreux, Switzerland

In diretta su RED BULL TV dal 30 Giugno al 15 Luglio (Giorni di programmazione ancora da definire)

Situato sulle rive del Lago di Ginevra a Montreux, in Svizzera, questo festival, fondato alla metà degli anni Sessanta, è diventato un evento unico per gli appassionati di musica d’improvvisazione di tutto il mondo.Artisti leggendari da Miles Davis a Ray Charles, da David Bowie a Prince, hanno fatto tappa in quello che oggi è noto come uno dei festival più influenti.

montreuxjazzfestival.com/it

LOLLAPALOOZA – Chicago, USA

In diretta su RED BULL TV dal 3 al 6 AGOSTO

Fondato nel 1991 dal visionario Perry Farrell, il Lollapalooza ha avuto inizio come festival itinerante per poi giungere a ridefinire la moderna concezione dei festival concepita attualmente. Dopo più di 25 anni è cresciuto fino a diventare un festival di levatura mondiale all’interno del Grant Park di Chicago (dal 2005), e in altri paesi come Cile, Argentina, Brasile, Germania e Francia.

lollapalooza.com

AUSTIN CITY LIMITS MUSIC FESTIVAL – Austin, Texas, USA

In diretta su RED BULL TV dal 6 al 8 OTTOBRE

Situato nel cuore della capitale mondiale della musica dal vivo, Austin City Limits Music Festival si svolge a Ottobre per due weekend. Il cartellone dell’ ACL Fest comprende pop, rock, folk, alt country, blues, gospel, R & B e dance.

Aclfestival.com