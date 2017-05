PWR BTTM: uno dei membri del gruppo punk queer accusato di violenze sessuali

I PWR BTTM sono un duo pop punk queer (perdonateci per l’abuso di generi) che lo scorso 12 Maggio ha pubblicato il secondo album, Pageant, per la Polyvinyl Records. In proposito si erano anche lette recensioni entusiaste, come quella di Consequence of Sounds, che ne aveva parlato come di un piccolo compendio per il mondo punk queer, mentre Noisey li aveva definiti la prossima grande rock band americana. Stavano per scommetterci sopra, ma tutto è andato perduto dopo che uno dei membri della band – Ben Hopkins – ha ricevuto accuse di violenza sessuale.

È partito tutto da alcuni commenti su Reddit e Twitter, utenti che giuravano di aver visto Hopkins fare ripetute avance sessuali a persone casuali senza nessun consenso, definendolo un predatore sessuale che abusa del suo status per fare quello che vuole. Da qui sono partite le iniziative di boicottaggio alla band, al disco e ai loro live, mentre si susseguivano le testimonianze. In un’intervista pubblicata su Jezebel una certa Jen* (che vuole restare anonima) ha dichiarato di aver subito abusi sessuali ripetuti da Hopkins dopo un live dei PWR BTTM, e di essere stata costretta a fare sesso senza il suo consenso. I PWR BTTM pubblicano allora questo stato su Twitter.

Il 12 Maggio la band inizia ad annullare le iniziative legate al lancio del nuovo album, come il record release party al Brooklyn’s Rough Trade. Il giorno dopo la Polyvinyl Records ritira tutta la campagna di promozione e vendita del disco con un comunicato: “There is absolutely no place in the world for hate, violence, abuse, discrimination or predatory behavior of any kind. In keeping with this philosophy, we want to let everyone know that we are ceasing to sell and distribute PWR BTTM’s music“.

Il 15 Maggio l’intero tour viene cancellato, e la loro musica rimossa da tutti i servizi di streaming online (per ora l’unico servizio dove potete ancora trovare la loro musica è Spotify, ma durerà poco). Nel frattempo Cameron West, altro musicista che accompagnava il gruppo in tour, decide di abbandonare la band. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte del duo, ma per ora hanno ritirato tutti i loro video da Youtube. Intanto Wikipedia ne parla già al passato.