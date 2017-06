Quando impazzivo per gli Animal Collective

A Napoli faceva già caldo. La primavera sfumava nell’estate, e a sera, subito dopo il tramonto in certi punti della città, i gelsomini profumavano l’aria. A. mi stava trascinando lungo via dei Tribunali per andare alla presentazione di un libro di una scrittrice di cui non ricordo il nome. Mi aveva telefonato nel pomeriggio per propormi di andare con lei. Le avevo detto di sì per non lasciarla da sola: conoscendola era chiaro che cercava compagnia. M. l’aveva mollata da una settimana dopo giri di parole e diversi ripensamenti. Faceva il fotografo per alcune agenzie di comunicazione e da quel che ne sapevo ad A. lo aveva presentato un amico comune. Era un tipo alto, ben piazzato, capelli e occhi nerissimi. Uno oggettivamente bello, insomma. Uno di quelli di poche parole che gioca a fare l’impenetrabile e che poi, come dimostrato, ti molla in un rigurgito di egoismo mascherato di inconsapevolezza.

Il cortile dove si svolgeva la presentazione era gremito di gente, ragazzi soprattutto. I posti a sedere erano una decina. Io e A. sulle prime siamo rimasti in piedi, finché A. si è stancata e si è fatta spazio tra le sedie. Io la seguivo. L’autrice del romanzo era una ragazza sulla trentina. A. l’aveva decantata già al telefono, qualche ora prima, per l’ironia e per il modo in cui aveva raccontato le disavventure di una che di punto in bianco lascia un biglietto al marito e parte senza sapere per dove. Un giornalista faceva domanda alla scrittrice. Le chiedeva se durante la stesura avesse ascoltato qualcosa in particolare. Lei confessò che aveva ascoltato a ripetizione gli Animal Collective e non aggiunse molto altro. Mi veniva da sbadigliare nello starla a sentire, ma con la storia degli Animal aveva acquistato punti. Contro ogni logica, immaginai me, la scrittrice carina e A. imprigionati nel video di My Girls, tra suoni psichedelici e colori fluo. A. che inseguiva la scrittrice dalla presunta ironia e io che inseguivo A. senza riuscire a trattenerla.

All’epoca avevo una specie di fissazione per gli Animal Collective e fumavo troppa erba. Mio padre stava morendo in un letto per un tumore allo stomaco e io non riuscivo a stargli vicino, a prendergli la mano, a dirgli che gli volevo bene. A. guardava verso l’ingresso di continuo. Si alzò mentre mi perdevo nei miei vaneggiamenti. Era immobile, davanti al cancello principale, con le braccia conserte sul petto, tenendo insieme i lembi di un cardigan di filo. Per tre volte si è mossa da destra verso sinistra, e viceversa. Io non la raggiunsi. Venne a risedersi dopo dieci minuti. La guardai e lei mi sorrise indolente.

La presentazione del libro volgeva al termine, grazie al cielo. A. non aveva ascoltato più di cento parole. Contavo di defilarmi e di lasciare A. al firma copie, ma non voleva mettersi in fila per farsi autografare il libro. Io, che ero un gentiluomo, non potei evitare di farlo al posto suo. Mi avvicinai alla scrittrice che dispensava sorrisi e le porsi la pagina dove avrebbe scritto una frase souvenir. Mi chiese come mi chiamavo. Le dissi che l’autografo non era per me, ma per Aurora, una mia amica. Scrisse: Aurora, in amore vince chi resta, contrariamente a quel che accade in questo romanzo. Le chiesi cosa intendesse. Il fatto si faceva enigmatico. Disse che la sua protagonista se l’era data a gambe e che iniziava a biasimarla. Poi mi scrutò e aggiunse che nessun ragazzo si mette in fila per una donna, a meno che non ne sia innamorato. Risi, e rise anche lei. Se avessi potuto, avrei sparato a quella donna sul momento. Visualizzai la scena e fui soddisfatto.

Me ne andai. A. mi aspettava fuori. La trovai a chiacchierare con il giornalista che aveva intervistato la scrittrice. Stavano fumando Merit, l’unica marca di sigarette che A. aveva nella borsa insieme a quell’accendino con sopra i panda. Mi avvicinai ad A. e le restituì il libro. Lei mi disse grazie ma senza guardarmi in faccia. Non staccava gli occhi da quel ragazzo che si vantava delle sue conoscenze nel mondo letterario. Per me erano nomi e basta, non li conoscevo. La mia regola era leggere romanzi e racconti solo di autori morti e sepolti. Era un’altra fissazione di quel periodo. A. invece si ostinava a dare fiducia a gente con meno di cinquant’anni, nata e cresciuta in Italia, di cui non avremmo sentito parlare se non dai loro amici giornalisti. Avrei voluto introdurmi nel discorso, chiedere a quell’uomo se avesse mai letto Gadda, Moravia, Pasolini, tanto per fare qualche esempio, ma poi avrei dovuto sorbirmi una ramanzina di A., sconcertata dalla mia incapacità di tenere a freno la lingua, di dire per una volta quel che la gente si aspetta da me. Io non vedevo perché avrei dovuto fingere di essere qualcun altro. Stavo vicino a loro senza parlare. Ridevano, gesticolavano. Finché io sbuffai, senza volerlo, giuro. A. e il tizio mi guardarono interrogativi. Fu allora che A. chiese scusa al tizio dicendogli che dovevamo andare. Lui le disse di cercarlo su Facebook. Lei fece un cenno con la testa. Si era rincretinita.

Io e A. ce ne andammo in un bar non molto lontano. Bar S. Gennaro, per l’esattezza. Ordinammo due tassoni, sebbene fosse ora di cena. A. non parlava. Beveva senza alzare gli occhi dal bicchiere. Le chiesi cosa fosse successo durante la presentazione. Esitò, poi mi disse che aveva preso una svista. Le dissi che la scrittrice era soporifera per i miei gusti e che le aveva scritto una frase. A. allora prese il libro dalla borsa di corda. Lo aprì e lesse Aurora, in amore vince chi resta, contrariamente a quel che accade in questo romanzo. Scoppiò a ridere, disse che la tipa aveva ragione anche se alla fine finisce che ci accorgiamo anzitutto di chi va, di chi parte, di chi ci scava un bel fosso nel petto. Chiamai la cameriera, venne senza farsi pretendere. Chiesi un posacenere. Me lo portò e lo rovesciò sul tavolo. La cenere finì sul pantalone di A. che strillava come una matta, come non faceva mai.

– Ma che stai dormendo? – disse alla cameriera agitando le mani per tirare via la polvere e ripulire il cotone che aveva addosso.

La ragazza si scusò, disse che non voleva farlo apposta, che il posacenere le era scappato di mano A. borbottava, la ragazza era rammaricata. Al cinquanta per cento avrebbe bestemmiato A. non appena dentro, al bancone.

-Te la sei presa con quella ragazza, per? – chiesi ad A.

Lei si rabbuiò – Come sarebbe per? Per la cenere che mi ha fatto cadere su un pantalone fresco di lavatrice. Vogliamo farne un caso? –

Dissi che no, non ne avevo alcuna voglia. La A. che conoscevo io si sarebbe lamentata della cenere, poi ne avrebbe riso. Invece stava là davanti a me, imbronciata, distante.

Le raccontai che un tipo che conoscevo aveva una gran paura dei cani. Mentre camminava sul marciapiede aveva visto un mastino venirgli incontro di corsa e per lo spavento si era lanciato in mezzo alla strada finendo sotto ad una moto. A. annuì. A. sapeva solo alzare le spalle, strillare alle cameriere e flirtare con i giornalisti sfigati.

-Bellezza, io sono sceso di casa per te oggi. Non hai ascoltato mezza parola della presentazione, ti sei alzata mentre la scrittrice parlava e adesso devo farmi venire in mente delle storielle per farti chiacchierare. Si può sapere che hai? –

-Ero sicura che oggi avremmo visto M. – disse.

Disse che avrebbe giurato che l’agenzia per la quale lui lavorava l’avrebbe spedito a scattare foto alla presentazione.

– Fammi capire – dissi – e perché mi hai trascinato con te?

– Mi faceva piacere andare alla presentazione con te.

Non dissi più niente. Richiamai la cameriera e le chiesi il conto.