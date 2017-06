Radiohead e The xx rinfrescano una settimana caldissima di nuove uscite

Anche giugno sta per abbandonarci, ma ovviamente non senza lasciarci altre nuove uscite: in questo caso c’è sicuramente meno imbarazzo della scelta rispetto alle ultime tre settimane bomba, che volta per volta ci hanno sempre messo davvero in seria difficoltà nella selezione delle migliori cinque.

1) RADIOHEAD – MAN OF WAR

Con I Promise ci avevano deliziati, ma con questo secondo estratto Thom Yorke e compagni riescono a trasmetterci emozioni molto più forti: Man Of War è sicuramente un brano che non avrebbe sfigurato se fosse stato incluso in Ok Computer e probabilmente non è neanche un azzardo dire che sarebbe stata una della tracce più valide del loro terzo disco. OKNOTOK è già uscito tre giorni fa in cd, ma la tanto attesa “boxed edition” contenente gli appunti di Yorke sarà disponibile solo da luglio.

2) CAGE THE ELEPHANT – WHOLE WIDE WORLD

La band statunitense è finalmente tornata in scena a distanza di quasi due anni dall’ultimo successo Tell Me I’m Pretty, il quarto disco della consacrazione grazie anche alla produzione di Mr. Dan Auerbach. Whole Wide World è dunque il primo singolo del nuovo album Unpeeled che sarà out il prossimo 28 luglio.

3) THE XX – SEASONS RUN

L’ultimo lavoro I See You ha avuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico, anche se non proprio tutti hanno apprezzato questa svolta un po’ troppo leggera del trio britannico. Season Run resta comunque uno dei migliori pezzi di questo disco che meritava assolutamente di uscire anche come singolo.

4) BROKEN SOCIAL SCENE – STAY HAPPY

Il loro quinto disco Hug Of Thunder uscirà il 7 luglio, ma intanto possiamo finalmente festeggiare il ritorno della band canadese dopo sette anni di silenzio da Forgiveness Rock Record. Come suggerisce il titolo stesso, questo primo singolo ha davvero sound allegro e soprattutto pieno della freschezza di cui abbiamo un po’ tutti bisogno in questo periodo.

5) FILTHY FRIENDS – THE ARRIVAL

I Filthy Friends sono un supergruppo formato nel 2012 (inizialmente come cover band di David Bowie) che comprende Peter Buck dei R.E.M., Corin Tucker delle Sleater-Kinney, Kurt Bloch e Scott McCaughey dei Minus 5 e Bill Rieflin dei King Crimson. Il loro album di debutto si chiamerà Invitation ed è stato annunciato proprio col rilascio di questo primo buonissimo frutto di fine giugno tutto da gustare.