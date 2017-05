Sono giornate di revival per i Pink Floyd

Retromania e revival sono due parole all’ordine del giorno nei nostri tempi, e così non stupisce se in queste giornate il nome di una band importante come quello dei Pink Floyd sembra essere tornato di moda. Non c’è nessuna reunion e nessun nuovo album in arrivo, semplicemente un serie di micro-eventi hanno contribuito a far tornare d’attualità il gruppo inglese.

Anzitutto il nuovo album di Roger Waters, che esce il prossimo venerdì 2 Giugno. Is This The Life We Really Want? è il primo disco di inediti dal 1992, ed è un ritorno attesissimo dalla dura fanbase dei Pink Floyd. A 73 anni Waters pare avere ancora da dire in forma di musica. E sembra essere anche in forma.

Poi c’è la mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains a Londra, un viaggio multimediale attraverso i 50 anni di carriera dei Pink Floyd. Già, quest’anno cadono i 50 anni dalla pubblicazione del primo singolo della band, Arnold Layne usciva il 10 Marzo del ’67, quando c’era ancora il diamante pazzo di Syd Barrett a guidare il gruppo. E a Londra lo scorso 13 Maggio si è inaugurata una mostra al Victoria and Albert Museum che ripercorre l’intera carriera dei Pink Floyd, dagli esordi, il primo album The Piper at the Gates of Dawn, fino ai giorni nostri.

Infine questo è l’anno di due anniversari importanti, due album che fanno cifra tonda. Il già citato The Piper at the Gates of Dawn compie 50 anni il prossimo 5 Agosto, mentre Animals ne ha fatti 40 lo scorso Gennaio. E le iniziative già si sprecano. Per ora riascoltiamo volentieri quel suono sporco con cui ci deliziò Syd Barrett.