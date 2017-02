I Ride meglio di tutti tra le 5 uscite della scorsa settimana

Quella appena trascorsa è stata una settimana di grandi annunci e ritorni di band che non sentivamo da un po’, ma allo stesso tempo troviamo anche grosse conferme.

1) AT THE DRIVE IN – INCURABLY INNOCENT

A distanza di 17 anni dall’ultimo lavoro Relationship Of Command, la band post-hardcore ha annunciato l’uscita del nuovo disco In•ter•a•li•a per il 5 maggio, dopo aver fatto uscire già un primo estratto due mesi fa chiamato Governed By Contagions.

2) RIDE – CHARM ASSAULT

Altro grande ritorno in scena è quello dei Ride, che dopo la sorprendente reunion del 2014 si apprestano finalmente a rilasciare il loro quinto album in studio. In merito al singolo in questione, il chitarrista (ed ex bassista degli Oasis) Andy Bell ha dichiarato che si tratta di un pezzo politico, di una forte espressione di frustrazione e disgusto nei confronti di chi governa attualmente l’Inghilterra.

3) BAND OF HORSES – IN A DRAWER

La band statunitense continua a pubblicare nuovi estratti da Why Are You Ok (uscito lo scorso giugno). In A Drawer è il terzo singolo del disco dopo Casual Party e Whatever, Wherever.

4) JAMIROQUAI – CLOUD 9

Sicuramente fa un effetto strano vederli di nuovo in questa rubrica, ma ancora una volta gli Jamiroquai hanno fatto centro: il brano è davvero piacevole da ascoltare oltre che di ottima qualità strumentale, e insieme al precedente Automaton sembra promettere bene riguardo l’intero album che uscirà nei prossimi mesi.

5) STRFKR – IN THE END

A chiudere la lista troviamo questa meraviglia del trio americano di musica elettronica presa dall’ultimo lavoro Being No One, Going Nowhere. Molto carino anche il videoclip che trovate di seguito.