Il saluto di Patti Smith a Sam Shepard sul New Yorker

La scomparsa di Sam Shepard lo scorso 31 Luglio ha scosso un po’ tutti, in particolare vecchi amici come Patti Smith. La musicista e poetessa americana ha deciso di scrivere un piccolo saluto in tributo dell’amico, collaboratore e (anche) amante scomparso. La lettera porta il titolo di My Buddy e racconta diversi momenti della loro amicizia, ripercorrendo gli anni passati.

Patti racconta quanto parlassero di tutto, e soprattutto di libri e scrittori, da Nabokov ai sudamericani. Racconta della passione di Sam per vivere sempre in movimento e per Samuel Beckett. Potete leggere l’intera lettera sul New Yorker.