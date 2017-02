Beach House, Digitalism, Car Seat Headrest e Cabbage nel secondo annuncio di Ypsigrock 2017

Dopo il primo annuncio dello scorso 15 febbraio, oggi eravamo già stati preparati ad accogliere la seconda ondata di nomi che si sarebbero andati ad aggiungere al tabellone della XXI edizione di Ypsigrock Festival.

Ecco qui di seguito le novità in line up del secondo annuncio:

Car Seat Headrest

Cabbage

Digitalism

Beach House

Finalmente. Il duo di Baltimora ritorna in Italia e non succedeva dal 2013.

Anche dopo la pubblicazione nel 2015 di Depression Cherry e Thank your lucky stars non avevamo avuto il piacere di riuscire a vederli dal vivo, e soltanto a pensarli nella cornice di Ypsigrock già fremiamo.

L’annuncio di alcuni giorni fa della loro presenza al Mojotic Festival il 16 agosto (e considerata anche l’assenza di date dopo l’11 agosto a Copenaghen) aveva messo in allerta ogni ypsino che si rispetti, e quelle che da principio (e s’intende da appena la fine della XX edizione) erano rimasti desideri custoditi tra i post e i commenti sul gruppo facebook del festival sono diventate premonizioni.