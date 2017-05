Il nuovo singolo degli Arcade Fire in vendita da oggi al Primavera Sound

Li stavamo aspettando. Gli indizi c’erano tutti dopo l’avviso di stare allerta degli Arcade Fire, sapevamo che presto sarebbe arrivata nuova musica. E così è successo. Il nuovo singolo Everything Now da oggi è disponibile su vinile nel merchandising del Primavera Sound. Lo annuncia il canale Arcade Fire tube via twitter.

In attesa di evoluzioni, restiamo sintonizzati.

Everything Now 12″ orange vinyl single:

A-side: Everything Now

B-side: EN instrumental

