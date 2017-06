Gli Sleaford Mods arrivano al Locomotiv Club di Bologna nel tour di English Tapas, ultima produzione del duo con base a Nottingham, col loro carico di disobbedienza post-punk intriso di rap britannico. Ad aprire la data bolognese anche Mark Wynn, uscito scorso ottobre con Achin’ At The Prospect – A Racket (that one). Vi rifacciamo rivivere le emozioni di questa serata attraverso le foto delle due esibizioni.