Vinci 2 biglietti per il concerto di Sohn e Lim alla Rocca Malatestiana di Cesena

Come vi abbiamo già anticipato nella nostra Guida ai migliori Festival dell’estate italiana, siamo affezionati alla bella rassegna estiva sulla costa adriatica acieloaperto, festival immerso nelle magica atmosfera della Rocca Malatestiana e di Villa Torlonia. È da qualche anno che ormai la rassegna musicale di Cesena ci conquista con la sua proposta, basti pensare che nelle scorse edizioni ha raccolto nel cast nomi come Morrissey, Gold Panda o i Belle & Sebastian. Anche quest’anno non delude, l’ultimo grande annuncio del festival sono i Daughter che arrivano a Cesena il prossimo 5 Settembre.

La band di Elena Tonra si aggiunge a una line up già ricca, che per tutto il mese di Luglio allieterà l’atmosfera di acieloaperto con la musica di Devendra Banhart, Cigarettes After Sex, Primal Scream, Sohn e Trentemøller.

Sohn ritornerà in Italia per due date, dopo il tour invernale nel nostro paese, il prossimo 5 Luglio nella suggestiva location della Rocca Malatestiana, accompagnato da L I M, Giungla e Santamanu.

Dopo il successo di The Wheel, uscito nell'EP del 2013, Christopher Micheal Taylor, aka Sohn, non si è più fermata. Dopo la firma con la 4AD e l'uscita di Tremors, questo gennaio è ritornato con il secondo LP Rennen, che ha significato un ulteriore evoluzione del suo sound.

Sohn è, in realtà, il secondo progetto solista di Taylor, che ha all’attivo altri quattro album e un EP uscito nel 2012. Sotto quale moniker li ha rilasciati?

