Tutti (o quasi) i musicisti che non sono nel cast di Song to Song di Terrence Malick

Per gli appassionati del cinema di Terrence Malick, Song to Song è già un cult, e l’attesa è sempre più frenetica. Il cast è ricco (Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman), la storia è quella di un intreccio amoroso sulla sfondo della scena musicale di Austen, Texas. Diversi i musicisti che compaiono nel film: Malick ha filmato scene durante alcuni festival tra il 2011 e il 2012, ma per anni questo film è stato misterioso. Ora finalmente sappiamo i nomi dei musicisti che non compariranno nel film di Malick. Eccoli:

Cigarettes After Sex, Flying Lotus, Grandaddy, Justice, Miguel, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Run The Jewels, Samuel Úria, Angel Olsen, Bon Iver, Cymbals Eat Guitars, First Breath After Coma, Hamilton Leithauser, Jeremy Jay, Julien Baker, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mano Le Tough, Nicolas Jaar, Nikki Lane, Pond, Richie Hawtin, Royal Trux, Skepta, Sleaford Mods, Swans, Teenage Fanclub, Whitney, Against Me!, Aphex Twin, Bicep, The Black Angels, Death Grips, Elza Soares, Evols, The Growlers, Japandroids, Lady Wray, The Make-Up, Metronomy, Mitski, Núria Graham, Operators, Sampha, Shellac, Tycho, Wand, Weyes Blood, and MORE TBA

Ci sarà però Iggy Pop

E Patti Smith

Senza dimenticare Neon Indian

E Lykke Li, di cui al momento non abbiamo foto. Tra quelli che non ce l’hanno fatto ad arrivare nel film, ma sono stati tagliati alla fine, segnaliamo gli Arcade Fire.

Qui sotto il trailer del film.