La lineup dello Spring Attitude Festival vi aspetta a Roma questa primavera

Anche quest’anno lo Spring Attitude Festival vi aspetta a Roma, dal 25 al 27 di Maggio, e si prepara a sorprendere con un cast di alta classe dal ritmo elettronico. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono infatti nomi come Jon Hopkins, Nathan Fake, Jenny Hval e Forest Swords. Gli abbonamenti sono già in vendita su Vivaticket (prezzo 55,12 euro).

Ma andiamo a vedere chi ci sarà nella line up del festival quest’anno, e qualche motivo per andare a trovare il festival anche per quest’edizione.

Jon Hopkins alla consolle

Siamo già andati a trovare Hopkins nell’edizione 2014 dello Spring, all’epoca di Immunity – disco che ancora non smette di emozionare a distanza di qualche anno. Stavolta torna in versione dj.

Nathan Fake

Forest Swords, e il nuovo singolo

La stravagante Jenny Hval (di cui parlavamo qui)

La certezza Suuns

Wrongonyou, una parola per dire bella musica

Scoprire Yussef Kamaal

Pronti a partire? Tutte le info qui.