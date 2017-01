St. Vincent debutta al cinema come regista di un film horror

St. Vincent non fa solo musica. La bella Annie è ora a pieno titolo anche regista cinematografica, avendo ufficialmente diffuso il trailer di un film con la sua firma. Si tratta di un’antologia horror in quattro parti intitolata “XX”, scritta a quattro mani con Roxanne Benjamin (anche produttrice), che contiene il debutto assoluto di St. Vincent nel dietro-le-scene, “The Birthday Party”. La presentazione della pellicola è fissata per il prossimo 17 febbraio, sia nelle sale sia on demand.

Nel frattempo – non sia mai che ci si fermi a riposare! – la musicista dai capelli cangianti ha disegnato una linea di chitarre tutta sua e ha battezzato uno dei modelli ‘Thin White Duke’, in onore dell’unico Thin White Duke che la nostra epoca abbia mai conosciuto. Sì, proprio Bowie.