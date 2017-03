Sta per partire il tour italiano dei The Black Heart Procession

Parte domani, 3 Marzo, il tour italiano dei The Black Heart Procession, la band alt-rock californiana attiva dal 1998, e che ha incarnato lo spirito malinconico e noir della scena rock. Sei le date nella penisola, in cui la band ripropone per intero l’album d’esordio 1, a quasi vent’anni dalla pubblicazione.

Di seguito le date:

3 MARZO – PORTO S. ELPIDIO (Fm) – Teatro delle Alpi

4 MARZO – BOLOGNA – Locomotiv

5 MARZO – TORINO – Spazio 211

6 MARZO – PERUGIA – Urban Live Club

7 MARZO – ROMA – Locanda Atlantide

8 MARZO – MILANO – Circolo Magnolia

Intanto, ripassino: