Stasera l’aperitivo si serve col nuovo singolo dei Fleet Foxes

In arrivo il nuovo album dei Fleet Foxes il prossimo 16 Giugno via Nonesuch, si chiamerà Crack-Up, e oggi abbiamo già servito sul tavolo un piccolo aperitivo di quello che ci aspetta. Si tratta del singolo Third of May / Ōdaigahara, che accompagna il nostro aperitivo pre-primaverile. Il disco è stato registrato tra Giugno del 2016 e lo scorso Gennaio, ispirato parzialmente a un saggio di Francis Scott Fitzgerald.

Ma non perdiamoci in chiacchiere, ascoltiamo il pezzo. E ricordiamo che la band sarà a Piazza Castello per il Ferrara Sotto Le Stelle il prossimo 3 Luglio.

Crack-Up:

01 I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

02 Cassius, –

03 – Naiads, Cassadies

04 Kept Woman

05 Third of May / Ōdaigahara

06 If You Need To, Keep Time on Me

07 Mearcstapa

08 On Another Ocean (January / June)

09 Fool’s Errand

10 I Should See Memphis

11 Crack-Up