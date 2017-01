Subterranean Preview: HAN – The Need to Belong EP

The Need to Belong è un viaggio in un futuro malinconico e sintetico, sotto forma di echos e riverberi, fino a una dissoluzione del sensibile, dolce e profonda.

Leggi la recensione completa qui

Esce il 20 GENNAIO per Street Mission Records (distribuito da PIAS) questo nuovo ep di HAN che vi facciamo sentire in anteprima sulle pagine di Subterranean Preview. The Need to Belong è il seguito naturale dell’etereo Can You Feel The Sun?, singolo uscito l’estate scorsa con più di 120mila ascolti su Spotify. Per creare un EP di debutto che rispecchiasse al massimo le sue aspirazioni e l’amore per le melodie retrò-pop Han (acronimo di He’s a Nobody) ha lavorato fra Milano, la Calabria e Charlotte, in North Carolina, nello studio di Mark Eckert, produttore particolarmente attivo nel mondo del electro pop indipendente. L’Ep è stato anticipato dall’uscita di Zeroseventwonine, una delle tre tracce che lo compongono, o magari quattro, se al suono bianco di Let’s Get Out Of This Place proverete a continuare l’ascolto.

Han è Gaetano Chirico, studente fuori sede trasferitosi a Milano dalla Calabria. Le sue produzioni precedenti hanno raggiunto quasi i 200 mila ascolti e sono state incluse nelle playlist New Music Friday di Spotify di Germania, Olanda e Taiwan, hanno ricevuto recensioni per Hype Machine e sono state riprodotte in numerose radio europee, tuttora in rotazione. The Need to Belong è il suo ep di debutto assoluto per Street Mission Records.

The Need to Belong credits:

EP prodotto da Mark Eckert.

Registrato fra Reggio Calabria, Milan e Charlotte, North Carolina da HAN, Lex Mauro e Mark Eckert.

La traccia finale Let’s Get Out Of This Place è stata prodotta HAN insieme a Lex Mauro e registrata fra Milano e LM Recording Studio di Reggio Calabria.

Contatti:

Facebook: www.facebook.com/hanproject

Twitter: twitter.com/HANproject

Bandcamp: hanproject.bandcamp.com