Subterranean Preview: ZEBRA- Tropical [video première]

Tropical è un viaggio ossimorico in bilico tra montagne innevate e cieli umidi tropicali; è un avanzare lento che accompagna l’occhio verso una meta intima ed ignota.

Tropical è il paesaggio che vi presentiamo oggi, in esclusiva per Subterranean Preview, nuovo video degli ZEBRA che anticipa la loro seconda produzione, Tango, in uscita il 17 marzo in tutta Europa. Video realizzato in collaborazione con Francesco d’Abbraccio degli Aucan in veste di regista, che decide di illustrare le sonorità synthpop degli Zebra con un viaggio psichedelico fra immense montagne che si sciolgono nei colori e nella densità del sole: «Tropical è un’esplorazione 3d immersiva di un sinestetico panorama digitale. La camera si muove lentamente, accompagnata da luci tremolanti e colori in dissolvenza, per costruire un’intima e psichedelica atmosfera. Rappresentando una natura digitalmente manipolata, il video suggerisce un’esperienza più profonda della nostra percezione ordinaria», parole a cui conviene credere.

Gli Zebra sono più di un trio musicale – è un unico essere concettuale che sale, cresce e si trasforma. La loro musica è un urlo condiviso che sale lentamente dallo stomaco alla gola. Musica che crea un legame strano, alchemico, e profonda, pronto a esplodere sul palco, trasformando il silenzio in rumore, passione, odio, amore. Insieme, fanno musica che parla. L’emozione è l’unica cosa che conta per gli Zebra, che hanno pubblicato il loro primo EP, Homo Habilis, nel 2014. Da allora, la band ha eseguito una serie di concerti e festival nel nord d’Italia, avendo la possibilità di condividere il palco con band del calibro di Editors, Verdena, Yakamoto Kotzuga, Universal Sex Arena, Cosmo, Be Foresta, Soviet Soviet, Giungla, Ministri, I Cani, Recondite, Iosonouncane, Fast Animals and slow Kids, e Osc2x.

Il trio ha completato il secondo EP, Tango, nella primavera del 2016, l’uscita è prevista per il 17 marzo 2017.

