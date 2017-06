I suoni e le foto dell’IndieRocket Festival di Pescara

Il 23, il 24 e il 25 giugno Pescara ha ospitato la quattordicesima edizione dell’IndieRocket Festival, uno dei veri e propri classici e garanzie dell’estate dei festival italiani. E come ogni anno, il cartellone della rassegna non ha deluso. Nel cast Fujiya & Miyagi, Clinic, Dengue Dengue Dengue!, Vox Low, Go Dugong e Sequoyah Tiger, hanno portato avanti la tradizione dell’IndieRocket di dare spazio a sonorità sperimentali e interessanti.

Nel panorama dei festival l’IndieRocket si contraddistingue infatti per una proposta del sapore originale e di qualità. Possiamo parlarne come di un festival veramente alternativo, che è anche frutto di una collaborazione tra le associazioni culturali sul territorio (IndieRocket, Movimentazioni) e gli enti pubblici che sostengono il festival (Regione Abruzzo, Comune di Pescara). E questo nonostante in Italia gli investimenti pubblici nella cultura e negli eventi spesso scarseggino. Inoltre nelle scorse edizioni l’IndieRocket si è dato da fare per aiutare un territorio martoriato dal terremoto, per esempio devolvendo il ricavato del festival ad associazioni culturali della provincia de L’Aquila.

Nella bella location del Parco dell’Ex Caserma di Cocco, anche quest’anno il festival è diventato un’esperienza must per il pubblico, che ha avuto modo di viaggiare in giro per il mondo tra sonorità grazie alla line up targata IndieRocket. Dall’elettronica dei Fujiya & Miyagi e Go Dugong ai suoni tropicali dei Dengue Dengue Dengue, fino al power trio Ezza, una band francese che definisce la propria musica come una sorta di blues rock tuareg. Come uscirne fuori se non rinfrescati (nonostante il caldo) e ansiosi di ritrovarsi a Pescara per la prossima edizione? Ci vediamo l’anno prossimo IndieRocket. Ci siamo divertiti.

Tutte le foto sono di Francesco Marini