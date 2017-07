TANAro Libera Tutti, il piccolo festival sul fiume

Se non sapete cosa fare venerdì 21 e sabato 22 luglio, il nostro consiglio è cercare refrigerio nelle Langhe. Nel Parco Tanaro, sulle rive dell’omonimo fiume, ad Alba in provincia di Cuneo, si terrà la terza edizione di TANAro Libera Tutti, un piccolo festival con delle grandi ambizioni.

Dopo le otre 8.000 presenze dello scorso anno, questa edizione, gemellata con i fratelli grandi di Apolide, porta sul palco EX- OTAGO, BUGO, Eugenio In Via Di Gioia, Espana Circo Este, Feel Good Production e molti altri artisti, dando spazio anche ad alcune fra le più interessanti proposte locali.

Un cartellone vario, corredato da attività collaterali e ludiche pensate anche per le famiglie ed i bambini, quest’anno valorizzate dalla possibilità di campeggiare in un’area attrezzata, alla cifra simbolica di 5 euro.

Noi ci saremo, come media partner, intanto seguite le novità sulla pagina Facebook dell’evento.

Ci vediamo sulle rive del Tanaro!

QUANDO: 21- 22 luglio

DOVE: parco Tanaro, Alba (CN)

CHI:

21 luglio:

Ex Otago

Eugenio in via di gioia

Losburla

22 luglio:

Bugo

Espana Circo Este

Diecicento35

Feel Good Production

QUANTO: ingresso free, campeggio 5 euro